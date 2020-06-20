Угольное предприятие в Кузбассе приостановило добычу после протестов жителей поселка

КЕМЕРОВО, 20 июня. /ТАСС/. Акционерное общество "Сибирская Углепромышленная Компания" (АО "СУПК") приостановило свою деятельность в Кузбассе после протестов жителей села Тайжина, перекрывших проходящую через поселок дорогу, по которой компания перевозила уголь на тяжелой технике, сообщил в субботу на своей официальной странице в Instagram заместитель губернатора Кемеровской области Андрей Панов.

В прошлые выходные жители поселка Тайжина в Осинниковском городском округе Кемеровской области перекрыли проходящую через поселок дорогу, чтобы прекратить движение по ней углевозов Сибирской углепромышленной компании, которая владеет лицензией на участок "Чернокалтанский 6, 8, 9" в Новокузнецком районе с запасами угля в 37,5 млн тонн. На участке построен разрез "Чернокалтанский", добытый уголь везут через Тайжину. СУПК, начавшая работу в апреле 2019 года, обещала построить дорогу в объезд поселка, однако, построив 14,7 км из 32 км, остановила работы из-за падения доходов в связи с кризисом на угольном рынке.

"Сейчас АО "СУПК" приостановило свою деятельность. Угольщики на следующей неделе начнут ремонт проходящей через Тайжину дороги", - сообщил Панов.

Он отметил, что компания обязалась продолжить строительство дороги и закончить его в 2020 году.

Акция протестов жителей Тайжины не единственная в регионе. Как сообщают СМИ в Кузбассе, жители располагающегося рядом с Осинниками Новокузнецкого района и соседнего с ним города Мыски несколько дней круглосуточно дежурят в палатках в районе поселка Черемза, где разрез "Кузнецкий Южный" начал подготовительные работы к строительству углепогрузочной станции. Граждане считают, что строительная техника работает с нарушениями, подрядчики загрязняют металлургическим шлаком малую реку Каландас и повреждают ее русло, так как большегрузы движутся прямо по нему. После этого руководство разреза приняло решение о приостановлении строительства.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в марте заявлял, что власти региона планируют запретить перевозки угля автотранспортом через населенные пункты для улучшения экологической обстановки. По мнению губернатора, грузовики с углем должны заезжать на территории муниципалитетов только для доставки ресурса населению или транспортировки его к котельным, во всех остальных случаях транспорту с углем следует двигаться в объезд городов и районов.