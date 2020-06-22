Новосибирские музеи и зоопарк возобновят работу с 24 июня

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших в России Новосибирский зоопарк, из-за приостановки работы несущий убытки в размере 31 млн рублей в месяц, а также музеи города возобновят работу с 24 июня, сообщил в ходе оперативного совещания в областной администрации глава региона Андрей Травников.

"С сегодняшнего дня разрешается [работа] всех магазинов непродовольственных товаров независимо от их площади. Со среды разрешается работа музеев и Новосибирского зоопарка с соблюдением всех санитарных мер", - сказал Травников.

Он отметил, что в зоопарке не будут работать крытые павильоны.

15 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что зоопарк, который из-за ограничений в связи с коронавирусом ежемесячно несет убытки в примерно 31 млн рублей, необходимо открыть. Он отметил, что руководством учреждения разработаны правила, по которым зоопарк может работать в текущих условиях. В частности, это обязательный масочный режим, а также ограничение числа посетителей.

Новосибирский зоопарк - один из крупнейших в России, занимает площадь 60 га. Здесь в естественных условиях содержится около 11 тыс. особей более 700 видов животных. Более 120 из них занесены в Международную красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных.