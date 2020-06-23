Строительство автомобильной дороги от Томска до Кузбасса оценивается в 12 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 23 июня. /ТАСС/. Строительство новой автомобильной дороги между кузбасским моногородом Тайга и Томском, по которой автотранспорт из Томска сможет быстрее выходить к Транссибирской железнодорожной магистрали, оценивается в 12 млрд рублей. Власти регионов рассматривают возможность заключения концессионного соглашения для реализации проекта, сообщил во вторник на сессии парламента Кузбасса министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса области Олег Ивлев.

"Будем пытаться попасть в федеральную программу, либо искать инвестора на концессию. Вариантов много, рассматриваем. Задача - как можно скорее приступить к строительству. В целом протяженность [участка строительства дороги составит] порядка 68 км и цена - порядка 12 млрд рублей, [в том числе] на территории Кузбасса - 3,6 [млрд рублей] <...> стоимость строительства дороги", - сказал Ивлев.

Кузбасский министр отметил, что по территории Кемеровской области пройдет только 20,4 км дороги. Поэтому принятие решения о строительстве зависит в большей степени от Томской области, так как на соседний регион придется большая часть затрат на софинансирование проекта. По словам Ивлева, проект строительства готов и проходит государственную экспертизу. "Предварительная дата получения заключения экспертизы - 30 июля 2020 года", - уточнил он.

Депутаты Законодательного собрания Кузбасса в двух чтениях приняли закон об утверждении заключения договора между Кемеровской и Томской областями, по которому регионы совместно проведут конкурс на заключение концессионного соглашения на строительство автодороги. Софинансирование работ будет вестись за счет бюджетов регионов. В качестве потенциального концессионера ранее власти называли Газпромбанк.

Дорога Между Томском и кузбасской Тайгой имеет стратегическое значение для двух регионов. В частности, томские предприятия для выхода на Транссибирскую магистраль сегодня вынуждены ехать до Новосибирска, что значительно увеличивает цену продукции. Планируется, что дорога станет платной для коммерческих организаций и будет построена на средства частного инвестора по концессионному соглашению при условии бюджетного софинансирования.