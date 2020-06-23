В Новосибирской области создадут промышленный кластер для производства накопителей энергии

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Промышленный кластер "Системы накопления энергии" планируется создать в Новосибирской области, в его работе может быть задействовано около 20 новосибирских предприятий. Среди задач - как научные исследования, так и производство оборудования для энергетики, городского электрического транспорта и других отраслей, сообщил ТАСС во вторник директор Центра регионального развития Алексей Низковский.

"В Новосибирской области планируется создание промышленного кластера "Системы накопления энергии" для решения ряда приоритетных задач в области накопления электрической энергии и развития этого рынка в России", - сказал Низковский.

Он уточнил, что предприятия кластера будут решать ряд задач - от научных исследований до производства высокотехнологичного оборудования для предприятий энергетики и других отраслей. В частности, планируется наладить выпуск энергосберегающего оборудования для городского электрического транспорта, разработать специализированные контроллеры, позволяющие решать задачи мониторинга и управления различными устройствами.

"Данные организации уже совместно осуществили ряд пилотных проектов, например, поставку систем накопления энергии в Туву. Ранее электроснабжение удаленных поселков республики было доступно 5-6 часов в сутки, после внедрения разработок данного проекта электроснабжение стало круглосуточным", - отметил Низковский.

По словам собеседника агентства, основным конкурентным преимуществом нового промышленного кластера станет развитие производственных мощностей для изготовления компонентов и готовых решений в области систем накопления энергии "под ключ". Низковский уточнил, что промышленное производство подобных систем в России еще не освоено.

По данным Министерства экономического развития Новосибирской области, в работе кластера может быть задействовано около 20 новосибирских предприятий, в частности компания "Системы накопления энергии", ООО "Лиотех", Новосибирский завод радиодеталей "Оксид", Новосибирский государственный технический университет.