Онлайн-трансляцию концерта Шостаковича в Новосибирске посмотрели более 600 тыс. человек

НОВОСИБИРСК, 24 июня. /ТАСС/. Онлайн-трансляцию фортепианного трио Дмитрия Шостаковича в исполнении известного новосибирского скрипача Михаила Симоняна и заслуженных артистов РФ пианиста Александра Гиндина и виолончелиста Бориса Андрианова, в реальном времени посмотрели более 600 тыс. зрителей. Концерт, адресованный другу композитора - новосибирскому музыковеду Ивану Соллертинскому, прошел в рамках международного проекта "Музыка мира", посвященного празднованию 75-летней годовщины в Великой Отечественной войне, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры.

Проект "Музыка мира" задумывался организаторами как масштабные концерты на различных международных площадках, в том числе, в Вене, Берлине и Софии, однако из-за пандемии все они были перенесены в онлайн-формат. 8 мая оркестр из более чем ста музыкантов из разных стран мира представил онлайн-исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии Дмитрия Шостаковича. В реальном времени трансляцию посмотрели около 1,5 млн человек.

"В прямой телевизионной трансляции из Государственного концертного зала имени А. М. Каца Новосибирской филармонии в рамках проекта "Музыка Мира" прозвучало Фортепианное трио № 2, написанное в годы Великой Отечественной войны Дмитрием Шостаковичем. Концерт прошел без очного участия зрителей. Онлайн-эфир посмотрели более 600 тыс. зрителей в моменте. С приветственным словом к зрителям трансляции обратился губернатор Новосибирской области Андрей Травников", - сказал собеседник агентства.

Концерт длился около часа. В ходе трансляции зрителям рассказали о роли Новосибирска в годы Великой отечественной войны, в частности, о том, что именно в столицу Сибири вместе с Дмитрием Шостаковичем была эвакуирована Ленинградская консерватория, а Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) в военный период стал временным хранилищем для коллекций Пушкинского музея и Третьяковской галереи.

Проект "Музыка мира" реализуется фондом культурных и образовательных программ "Открытое море" при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Новосибирской области.