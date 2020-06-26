На пост губернатора Иркутской области выдвинулся девятый претендент

ИРКУТСК, 26 июня. /ТАСС/. Временно неработающий Вадим Катков подал документы для участия 13 сентября 2020 года в выборах губернатора Иркутской области в порядке самовыдвижения. Он стал пятым самовыдвиженцем и девятым по счету претендентом на этот пост, сообщила в пятницу пресс-служба избирательной комиссии региона.

"Сегодня, 26 июня, рабочая группа при облизбиркоме приняла документы о выдвижении от пятого самовыдвиженца на выборах губернатора Иркутской области - Вадима Каткова, временно неработающего. Кандидату выдали разрешение на открытие специального избирательного счета. После этого он сможет приступить к сбору подписей как избирателей, так и муниципальных депутатов и глав", - говорится в сообщении.

На пост губернатора Иркутской области претендуют уже девять человек. Ранее документы в избирательную комиссию подали временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, мэр Бодайбо Евгений Юмашев, заведующая отделением спортивного резерва Государственного училища (колледжа) олимпийского резерва Иркутска Юлия Бережнова и домохозяин Александр Плескач, которые заявили о намерении участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия "Родина" выдвинула лидера регионального отделения Максима Евдокимова, "Справедливая Россия" - вице-спикера Законодательного собрания Иркутской области Ларису Егорову, ЛДПР - координатора регионального отделения Андрея Духовникова, "Гражданская платформа" - депутата думы Иркутска Григория Вакуленко.

Законодательное собрание Иркутской области на сессии 10 июня назначило на единый день голосования - 13 сентября 2020 года - досрочные выборы губернатора. 12 декабря 2019 года в отставку с поста губернатора региона подал коммунист Сергей Левченко, который был избран главой Иркутской области в сентябре 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.