На пост губернатора Иркутской области выдвинулись 12 претендентов

ТАСС, 28 июня. Избирательная комиссия Иркутской области приняла документы от проректора по административно-хозяйственной и производственной деятельности ИРНИТУ Геннадия Щадова для участия в выборах губернатора региона - теперь претендентов на пост главы области 12, сообщила пресс-служба избиркома в воскресенье.

"Сегодня рабочая группа при облизбиркоме приняла документы от двенадцатого кандидата на выборах губернатора Иркутской области - проректора по административно-хозяйственной и производственной деятельности ИРНИТУ Геннадия Щадова. Его выдвинула Коммунистическая партия социальной справедливости. Кандидату выдали разрешение на открытие специального избирательного счета. В настоящее время на пост губернатора Иркутской области претендуют 12 человек", - говорится в сообщении.

Заксобрание области назначило на единый день голосования - 13 сентября 2020 года - досрочные выборы губернатора. 12 декабря 2019 года в отставку с поста губернатора подал коммунист Сергей Левченко, который был избран главой области в сентябре 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост замглавы МЧС России.

Документы в избирком для участия в досрочных выборах ранее подали Кобзев, мэр Бодайбо Евгений Юмашев, заведующая отделением спортивного резерва Государственного училища (колледжа) олимпийского резерва Иркутска Юлия Бережнова, домохозяин Александр Плескач, временно неработающий Вадим Катков, пенсионер Валерий Николаев и делопроизводитель Центра обеспечения судебных участков мировых судей Наталья Киселева, которые заявили о намерении участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия "Родина" выдвинула лидера регионального отделения Максима Евдокимова, "Справедливая Россия" - вице-спикера Заксобрания Ларису Егорову, ЛДПР - координатора регионального отделения Андрея Духовникова, "Гражданская платформа" - депутата думы Иркутска Григория Вакуленко.

Экс-губернатор Левченко, который не может принять участие в выборах в связи с тем, что его отставка была досрочной, ранее обратился к президенту РФ с просьбой разрешить ему стать кандидатом.