На Алтае полицейские спасли двух мужчин, тонувших в Оби

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Полицейские спасли двух мужчин в Алтайском крае, которые чуть не утонули в реке Обь, когда их лодка перевернулась. Об этом ТАСС в воскресенье сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, около полуночи в дежурную часть Алтайского линейного управления МВД России поступило сообщение от очевидцев, которые рассказали, что на реке Обь тонут двое мужчин. "Их крики о помощи услышали жители поселка Затон, но сами ничем им помочь не смогли. Терпящих бедствие сносило быстрым течением вниз по реке, ширина которой в этом месте составляет около 1 км. Силами сотрудников транспортной полиции немедленно была организована поисково-спасательная операция", - сказала она.

Со своей стороны командир катера специализированной группы по охране общественного порядка линейного пункта полиции в речном порту Барнаула Александр Бородин, который непосредственно принимал участие в операции, рассказал, что сразу выдвинулся на катере для обследования территории. Он осмотрел опоры моста, буи, песчаные косы, береговую линию, но результатов это не принесло.

"Связавшись с руководством, я попросил разрешения расширить квадрат поиска, после чего выдвинулся выше по течению. В ту ночь дул сильный ветер, шум волн заглушал все звуки. С включенным прожектором доплыл до острова Шубинский, неподалеку от которого и увидел в центре реки силуэты двух мужчин", - сказал он, добавив, что поднял пострадавших на борт катера и оперативно доставил их в линейный пункт полиции речного порта Барнаула. Там мужчинам подобрали сухую одежду и напоили горячим чаем. От медицинской помощи спасенные отказались и рассказали причину чрезвычайного происшествия.

"Возвращались с дачи в город. В темноте наскочили на топляк, наша лодка перевернулась. Некоторое время мы держались за нее, потом она затонула. Паника была, пытались звать на помощь. Товарищ еще плавать не умеет, но был в спасательном жилете. В общем, натерпелись по полной. Но все закончилось благополучно. Огромное спасибо полицейским", - рассказал один из спасенных.

Участок реки, где перевернулась лодка, считается очень опасным: там чередуются водовороты, нормальное и свальное течение. Мужчины, оказавшиеся за бортом после столкновения лодки с топляком, около 1,5 часа провели в воде, температура которой была не выше 18 градусов. Позже полицейские разыскали сигнальный буй затонувшей лодки, подняли ее со дна Оби и передали пострадавшим.