Количество кандидатов на пост губернатора Иркутской области достигло 14

ТАСС, 29 июня. Избирательная комиссия Иркутской области приняла документы от самовыдвиженца Андрея Ибрагимова для участия в выборах губернатора региона - теперь претендентов на пост главы области 14, сообщила пресс-служба избиркома в понедельник.

"Сегодня, 29 июня, рабочая группа при облизбиркоме приняла документы от еще одного кандидата на выборах губернатора Иркутской области - самовыдвиженца Андрея Ибрагимова, временно не работающего. Кандидату выдано разрешение на открытие специального избирательного счета. В настоящее время на пост губернатора Иркутской области претендуют четырнадцать человек", - говорится в сообщении.

Документы в избирком для участия в досрочных выборах ранее подали врио губернатора Игорь Кобзев, мэр Бодайбо Евгений Юмашев, заведующая отделением спортивного резерва Государственного училища (колледжа) олимпийского резерва Иркутска Юлия Бережнова, домохозяин Александр Плескач, временно не работающий Вадим Катков, пенсионер Валерий Николаев и делопроизводитель Центра обеспечения судебных участков мировых судей Наталья Киселева, которые заявили о намерении участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия "Родина" выдвинула лидера регионального отделения Максима Евдокимова, "Справедливая Россия" - вице-спикера заксобрания Ларису Егорову, ЛДПР - координатора регионального отделения Андрея Духовникова, "Гражданская платформа" - депутата думы Иркутска Григория Вакуленко, Коммунистическая партия социальной справедливости - проректора по административно-хозяйственной и производственной деятельности ИРНИТУ Геннадия Щадова. Рабочая группа при облизбиркоме уже приняла документы от кандидата на выборах губернатора Иркутской области - депутата Госдумы седьмого созыва Михаила Щапова, которого выдвинула КПРФ.

Законодательное собрание области назначило на единый день голосования - 13 сентября 2020 года - досрочные выборы губернатора. 12 декабря 2019 года в отставку с поста губернатора подал коммунист Сергей Левченко, который был избран главой области в сентябре 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Кобзев, ранее занимавший пост замглавы МЧС России.