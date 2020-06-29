Омские власти выделят 25 млн рублей на обустройство восьми мусорных полигонов в 2020 году

ОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Омской области, где ранее возникали проблемы с вывозом мусора и формированием тарифа, выделят в текущем году 25 млн рублей на содержание и обустройство восьми мусорных полигонов, сообщил в эфире "Радио Монте-Карло Омск" первый заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Александр Матненко.

Реформа по обращению с ТКО началась в Омской области 1 апреля 2019 года. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода региона на новую схему обращения с отходами, а многие жители Омска отметили, что во дворах многоквартирных домов стали появляться стихийные свалки. Также, по мнению представителей местных общественных организаций, тариф на вывоз ТКО необоснованно вырос в Омске после начала реформы.

"По решению губернатора в Омской области уже второй год выделяются средства на установку контейнеров в помощь муниципалитетам. В этом году 25 млн выделяется на содержание и обустройство восьми новых полигонов. Это должно привести к удешевлению вывоза мусора и гарантировать его стабильный вывоз, потому что до этого был только один полигон в Называевском районе, но туда невозможно возить мусор со всей области", - сказал Матненко.

По его словам, в феврале текущего года был принят порядок накопления твердых коммунальных отходов, поясняющий каким образом собирается мусор на месте. Ранее также была принята территориальная схема, поясняющая места сбора и вывоза отходов. Кроме того, в рамках проекта "Чистая страна" в Омской области ликвидируют несанкционированные свалки. В 2020 году на эти цели направили 100 млн рублей.

В России реформа обращения с ТКО началась 1 января 2019 года. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.