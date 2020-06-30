Новосибирский облизбирком не получал жалоб на нарушения в ходе общероссийского голосования

НОВОСИБИРСК, 30 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Новосибирской области, где, как ранее писали местные СМИ, происходят множественные несоблюдения избирательного законодательства во время голосования поправке в конституцию, не получала официальных жалоб и обращений по поводу нарушений, сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

"Было порядка 400 обращений по поводу разъяснения процедуры голосования. Непосредственно в избирательную комиссию Новосибирской области официально жалоб и обращений не поступало", - сказала Благо.

Она пояснила, что не считает действия членов УИК, совершающих поквартирных обход нарушением законодательства. По ее словам, информирование жителей о том, что рядом с их домом организован участок - прямая обязанность членов избирательной комиссии. "В противном случае какой смысл [в участке] на этой придворовой территории, если об этом не знают жители? Поэтому то, что обходы такие проводятся и приглашаются участники голосования, я считаю нормальным", - сказала она.

О голосовании

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".