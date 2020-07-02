Спортивные учреждения в Приангарье откроют 3 июля

"Спортивным учреждениям области разрешено начать работу с 3 июля. <...> Возобновить тренировочный процесс смогут члены сборных команд Иркутской области. Также начать работу смогут спортивные школы, конноспортивные клубы, фитнес-центры и тренажерные залы. Главное условие - соблюдение требований и рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

ТАСС, 2 июля. Власти Иркутской области разрешили работу спортивных школ, конноспортивных клубов, фитнес-центров и тренажерных залов, деятельность которых была приостановлена из-за пандемии. Учреждения обязаны соблюдать рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Учреждения спорта обязаны измерять температуру работников, обеспечить наличие антисептиков, регулировать количество занимающихся и обеспечить возможность социального дистанцирования, а также регулярно обеззараживать воздух.

С 14 мая в Иркутской области начался первый этап снятия ограничений, разрешили работу бань, стоматологических кабинетов, предприятий бытового обслуживания, сервисных центров, непродовольственных магазинов площадью не более 400 кв. м. Власти отменили двухнедельную самоизоляцию для прибывающих в регион. С 3 июля власти Иркутской области разрешили работу гостиниц и туристических баз с соблюдением мер безопасности. До 12 июля в Иркутской области продлен режим самоизоляции, который рекомендовано соблюдать лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями. Все граждане в общественных местах должны носить защитные маски.

По данным регионального оперштаба, на 2 июля количество лабораторно подтвержденных случаев заражения в Иркутской области превысило 8 тыс. случаев, достигнув 8 025, из них 239 за минувшие сутки. За время пандемии в регионе 3 603 человека выздоровели, 50 умерли.