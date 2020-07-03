Около 14 тыс. человек остались без света в Красноярском крае из-за шторма

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Около 14 тыс. жителей 11 населенных пунктов Курагинского района на юго-востоке Красноярского края остались без света из-за сильного дождя и шквалистого ветра. Ветер и дождь также повредили крыши и опоры линий электропередач, люди не пострадали, сообщается в пятницу на сайте главного управления регионального МЧС.

"В результате неблагоприятных погодных метеоусловий - сильного дождя и шквалистого ветра - пострадали несколько деревень и поселков Курагинского района Красноярского края. <...> Всего под отключения попали около 14 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отключения произошли в 11 населенных пунктах, девять из них остались без света полностью. В административном центре района, поселке Курагино, где живут около 13 тыс. человек, от непогоды повреждены кровли жилых домов, заборы, опоры линий электропередач. Пострадавших нет.