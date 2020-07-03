В Туве около 50 человек ищут пропавшего на берегу реки четырехлетнего мальчика

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Малолетний ребенок пропал на берегу реки в Улуг-Хемском районе Тувы, в его поисках задействовано около 50 человек. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Туве.

"Около 50 человек задействованы в поисках, в том числе 31 сотрудник полиции. Осталась обувь, [собака] вывела на берег", - сообщили в МВД.

По данным СУ СК по республике, ребенок пропал накануне вечером, в последний раз его видели на берегу реки. Начата доследственная проверка.

По информации следствия, мать ребенка и ее сожитель распивали спиртное на берегу реки в районе Алдыы-Шынаа. Около 17 часов четверга мать заметила отсутствие четырехлетнего сына, однако об обстоятельствах его безвестного исчезновения ничего пояснить не смогла, объяснив это сильной степенью алкогольного опьянения.

Следователями проведен осмотр места происшествия, опрашиваются местные жители, в том числе и малолетние дети, которые находились на берегу реки.