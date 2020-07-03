В Алтайском крае приостановят в 2020 году взимание курортного сбора

БАРНАУЛ, 3 июля. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) во втором окончательном чтении поддержали изменения в системе курортного сбора в городе-курорте федерального значения Белокуриха. В этом году в связи с экономической и социальной ситуацией, вызванной пандемией, курортный сбор приостанавливается, а в 2021 и 2022 году он снизится с 50 до 30 рублей, сообщает пресс-службе заксобрания региона в пятницу.

Операторами курортного сбора, введенного в экспериментальном режиме в Белокурихе с 1 мая 2018 года, являются более 30 организаций. В первый год эксперимента размер сбора составил 30 рублей с одного отдыхающего в сутки, с 2019 года и до окончания эксперимента - 50 рублей. Средства сбора идут на улучшение курортной инфраструктуры. В регионе в связи с пандемией с 28 марта по 8 июня были закрыты все курортные организации. В Белокурихе это градообразующие предприятия, город испытал серьезные экономические сложности, в частности, платежи за услуги ЖКХ упали более чем на 40%.

"Депутаты поддержали законопроект - в связи с тяжелой ситуацией в курортной отрасли, взимание курортного сбора в этом году приостановлено. В 2021 и 2022 годах сбор снизится с 50 до 30 рублей, а с жителей Алтайского края он вообще не будет взыматься. Это мера поддержки отрасли, находящейся в сложной ситуации и которую ждет долгий процесс восстановления", - поясняют в пресс-службе заксобрания.

Законопроект был внесен Белокурихинским городским советом депутатов, одобрен профильным комитетом в АКЗС и получил положительное заключение губернатора. Ранее на апрельской сессии в качестве меры поддержки было решено, что санатории Белокурихи могут не перечислять сбор до конца 2020 года в спецфонд и использовать деньги на свои нужды для восстановления после простоя, однако позднее им нужно было бы все равно восстановить эти средства.

Алтайский край - регион, активно развивающий туризм, ежегодно турпоток увеличивается на 3 - 5%, в 2019 году край посетили 2,3 млн гостей. На 2 июля в крае выявлено 75 новых случаев коронавируса, заболевших коронавирусом, всего в регионе 4134 инфицированных.