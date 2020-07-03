Власти Кузбасса отменяют карантин по коронавирусу для приезжающих из Москвы и Сочи

"Сергей Цивилев подписал распоряжение об отмене 14-дневной изоляции граждан, прибывающих в Кузбасс из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Казани, Симферополя и Сочи. Изменение вступит в силу с 5 июля", - говорится в сообщении.

КЕМЕРОВО, 3 июля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области с 5 июля отменяют обязательную 14-дневную изоляцию граждан, прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Казани, Симферополя и Сочи. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.

Власти Кузбасса в середине апреля ввели для всех прибывающих на территорию Кемеровской области из других регионов РФ обязательный 14-дневный карантин. Контрольные посты были установлены на всех автомобильных въездах в регион, а также в аэропортах и на вокзалах.

С 12 мая в Кузбассе власти начали отмену ранее введенных ограничений в связи с коронавирусом. Уже работают парки, стадионы, кафе и рестораны, возобновлена плановая госпитализация пациентов в медучреждения. Открыты торгово-развлекательные центры, спортивные залы, парки аттракционов. Жители региона могут отдохнуть в гостиницах и на туристических базах, в том числе на популярном курорте Шерегеш, отменен запрет на посещение пляжей и мест массового отдыха у воды.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на 3 июля в Кузбассе зарегистрировано 1 873 случая заражения, в том числе 67 - за минувшие сутки, 800 человек выздоровели, 10 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,8 млн человек, около 520 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 667 883 случая заражения, выздоровели 437 893 человека, умерли 9 859. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.