На севере Новосибирска построили лыжную базу с пропускной способностью 40 человек в час

НОВОСИБИРСК, 5 июля. /ТАСС/. Новая лыжная база с возможностью одновременного обслуживания 40 человек в час открылась в развивающемся микрорайоне "Стрижи" на севере Новосибирска. База на собственные средства возведена застройщиком микрорайона по соглашению с мэрией Новосибирска в качестве компенсации за ранее снесенные постройки, сообщили ТАСС в пресс-службе муниципалитета.

Микрорайон "Стрижи" относится к северной части города Новосибирска. Основные проблемы данной территории - отдаленность района от центра и недостаточное число объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, на близлежащей территории до сих пор существуют постройки барачного типа, которые признаны ветхими и аварийными. Власти Новосибирска и Новосибирской области заинтересованы в комплексном развитии северного направления и поддерживают деятельность ГК "Стрижи", именно поэтому в 2014 году микрорайон получил одноименное название.

"База оборудована всем необходимым для проведения занятий и массового спорта: раздевалками с восстанавливающими саунами, помещениями для подготовки лыж, хранения инвентаря, также сушильной комнатой и методическим кабинетом. На базе действует пункт проката лыж. На сегодня общее количество занимающихся составляет 67 человек. Руководством поставлена задача довести набор до 150 занимающихся", - сообщили в пресс-службе.

На базе смогут заниматься также профессиональные спортсмены - воспитанники новосибирского Центра зимних видов спорта, крупнейшей спортивной школы Новосибирска. Для этого планируется создать лыжную трассу вокруг ближайшего озера.

Зимние виды спорта, такие как хоккей и лыжные гонки, являются базовыми для Новосибирской области, из-за чего в регионе сложилась сильная лыжная школа. В регионе работают 78 детских спортивных школ, в которых занимается более 63 тыс. человек.