В Алтайском крае фиксируют критическое снижение урожайности из-за засухи

БАРНАУЛ, 6 июля. /ТАСС/. Сильная засуха создала проблемы в 33 районах Алтайского края. Критическое снижение урожайности зафиксировано на 750 тыс. га - в регионе рассматривают вопрос введения режима ЧС из-за засухи, сообщает в понедельник пресс-служба регионального правительства.

Как сообщал краевой Минсельхоз 23 июня, на тот момент 28 районов подтвердили критическое снижение видовой урожайности сельхозкультур (прогнозируемые показатели, отражающие состояние посевов в течение вегетационного периода - прим. ТАСС) на площади более 516 тыс. га из общих 3 млн га, подвергшихся засухе. Больше всего пострадали площади в Западной и Восточной Кулунде, Приалейской зоне, центральной части края.

"Одновременно фиксируется несколько видов опасных агрометеоусловий - суховей, атмосферная и почвенная засуха. По оперативным данным, 33 района подтвердили факт критического снижения урожайности на площади 750 тыс. га. Губернатор Виктор Томенко поручил подготовить материалы и назначить на этой неделе комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, где одним из вопросов станет введение режима ЧС в крае из-за засухи", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили ТАСС в Минсельхозе края, по имеющимся данным, в девяти районах региона введен режим повышенной готовности. Как сообщил сегодня во время видеосовещания аппарата правительства края руководитель краевого Минсельхоза, Александр Чеботаев, по информации Алтайского ЦГМС, опасные агрометеорологические условия зафиксированы на всей территории края. По данным ЦГМС, с 6 по 8 июля в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за высокой и чрезвычайной пожароопасности в ряде районов.

Ранее Минсельхоз края сообщал ТАСС о том, что в апреле и мае осадков в регионе было очень мало, при том, что весна была ранней. Из-за раннего тепла посевная кампания началась на 2-3 недели раньше многолетних сроков, растения на полях взошли также раньше. Больше всего опасений из-за засухи в регионе вызывает степная зона.

Алтайский край - аграрный регион с самой большой пашней в стране в 6,5 млн га. Посевная площадь в этом году более 5,2 млн га.