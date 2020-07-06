Титов заявил, что уровень открытости бизнеса в Сибири меньше, чем в других регионах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сибирь располагается на одном из последних мест по уровню открытости бизнеса и эффективности стратегии возобновления деятельности в регионах России. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"[Сибирь по рейтингу открытости регионов] в самом конце. В Сибири есть и открытые [регионы] - Кемеровская область у нас открыта. На последнем месте Красноярский край, Алтайский край, Омская область, Новосибирская область", - сказал он в ходе акции в поддержку предпринимателей Сибирского федерального округа, организованной Партией роста, комментируя уровень возобновления работы бизнеса.

Титов пояснил, что учитывается ситуация с распространением коронавируса. Он отметил, что коронавирусная инфекция является угрозой здоровью граждан, но регионам стоит правильно оценивать способы борьбы с ней.

В начале июня аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей представил анализ уровня открытости бизнеса и эффективности стратегии возобновления деятельности в регионах России. Согласно их данным, самыми активными в России по снятию ограничений на работу различных сфер бизнеса, действовавших из-за пандемии коронавируса, стали Сахалинская область, Республика Карелия и Севастополь.