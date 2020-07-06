Томская область восстанавливает автобусное сообщение с другими регионами

ТОМСК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Томской области разрешили перевозчикам возобновить межрегиональное автобусное сообщение, прекращенное в апреле из-за пандемии коронавируса, при условии отсутствия ограничений в субъектах, куда отправляется автобус. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации Томской области.

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"Томская область поэтапно восстанавливает межрегиональное автобусное сообщение с другими субъектами Российской Федерации. Автобусные рейсы будут возобновляться при отсутствии ограничений со стороны органов государственной власти регионов места назначения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры автобусов должны будут соблюдать масочный режим, а перевозчики - следить за соблюдением санитарных норм.

Оперативный штаб в Томской области с 17 апреля приостановил автобусное сообщение с другими регионами РФ, в частности, с Новосибирской областью, Красноярским и Алтайским краями, Тувой и Республикой Алтай.

В Томской области, по последним данным, зарегистрировано 2 608 случаев заражения коронавирусом, 1 403 человека выздоровели, 20 умерли.