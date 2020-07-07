В Красноярском крае выявили вербовщика в ряды террористов в Сирии

КРАСНОЯРСК, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов выявили в Красноярском крае сторонника радикального ислама, подозреваемого в террористической деятельности. Возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, подозреваемого в террористической деятельности. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ было установлено, что в 2018 году подозреваемый, будучи приверженцем радикального ислама, находясь в городе Норильске, склонял гражданина РФ к выезду в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ряды одной из международных террористических организаций и участию в вооруженных действиях на территории указанного государства", - сообщили в ФСБ.

В отношении его возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела.