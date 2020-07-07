В Бийске после прорыва канализации стоки попали в реку

БАРНАУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Прорыв канализации произошел в наукограде Бийске Алтайского края - стоки попали в реку Бию. Специалисты устраняют последствия аварии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Бийска.

Ранее газета Бийска "Бийский рабочий" сообщила о том, что в Бийске недалеко от Коммунального моста в районе бывшего "Машзавода" в Бию стекает жидкость черного цвета. На фото, опубликованных изданием, видно, что мутное вещество выливается из под лесистого берега

"Произошел прорыв в канализационной системе. Специалисты уже ведут работы по устранению данной проблемы. Канализация будет исправлена как возможно оперативно. На устранении работают два звена", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, ведется санобработка территории.

Бия - крупная река, протекающая через Алтайский край и Республику Алтай, впадает одну из крупнейших рек России - Обь. Бийск - второй по величине город в Алтайском крае с население более 200 тыс. человек.