Полпред в СФО назвал регионы с наиболее тяжелой ситуацией по коронавирусу

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Наиболее тяжелая ситуация с коронавирусной инфекцией, исходя из статистики о количестве заразившихся и данных о смертности, сложилась в трех регионах Сибирского федерального округа (СФО) - это Иркутская, Новосибирская области и Красноярский край, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС полномочный представитель президента РФ в округе Сергей Меняйло

"Если исходить из цифр, то наиболее тяжелая ситуация, конечно, сегодня у нас в Иркутской области и в Красноярском крае, наверное, Новосибирская область тоже. Также мы сегодня очень беспокоимся за Республику Алтай, потому что система здравоохранения и коечный фонд в регионе небольшие. Предварительно, губернатором Республики Алтай принято решение продлить определенные меры изоляции для того, чтобы потом не было вспышки", - сказал Меняйло.

Полпред пояснил, что по сравнению со среднероссийскими показателями в регионах СФО есть и положительная динамика. Так, показатель смертности от коронавирусной инфекции в Сибири (3,06) более чем в два раза ниже общероссийского (7,02).

Ранее Меняйло сообщал, что регионам Сибирского федерального округа (СФО) в марте и апреле 2020 года выделено в общей сложности 8,5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ для оснащения медицинских учреждений спецсредствами, которые помогут в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а число мест для людей с выявленной коронавирусной инфекцией в Северном федеральном округе превышает 10 тыс. коек.