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В Кузбассе создадут онлайн-курс по кардиологии для студентов

По данным организаторов, он будет единственным, созданным не вузом, а научно-исследовательским институтом

ТАСС, 7 июля. Кемеровский научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (НИИ КПССЗ) создаст рассчитанный на студентов медицинских вузов онлайн-курс "Цифровая кардиология 4.0" на средства федерального гранта. Это единственный онлайн-курс для обучения студентов нескольких медицинских вузов, созданный не вузом, а научно-исследовательским институтом, сообщили ТАСС в институте во вторник.

"Мы обобщили наш огромный опыт лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, представили его в современном доступном формате. Следуя комплексному подходу, представляем уникальный обучающий курс - он создан научно-исследовательским институтом для студентов нескольких медицинских вузов. Наша программа охватывает такие актуальные вопросы, как основные группы патологий, новейшие методы постановки диагноза, использование инструментальной и лабораторной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, подбор оптимальной медикаментозной схемы лечения", - рассказала руководитель проекта, директор НИИ КПССЗ, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Ольга Барбараш. Сумма гранта составляет более 3 млн рублей.

Также курс раскрывает вопросы первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, актуальных подходов к лечению жизнеугрожающих состояний в кардиологии, в том числе сочетанного атеросклероза. Первыми курс освоят студенты медицинских вузов Кемерова, Красноярска, Омска, Сургута, Владивостока, в перспективе планируется сотрудничество и с другими высшими учебными заведениями.

Кемеровский научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний ведет научные исследования в области кардиологии, ангиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Институт включает в себя 17 научных лабораторий и клинику, среди направлений деятельности которой - хирургическое лечение ишемической болезни, пороков сердца, диагностика и лечение заболеваний сосудов у взрослых и детей.

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