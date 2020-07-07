Роспотребнадзор проверит турбазы в Алтайском крае после массовых мероприятий в пандемию

БАРНАУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Прокуратура в Алтайском крае инициировала внеплановые проверки в связи с информацией о массовых праздниках на территории объектов отдыха и турбазах в Алтайском крае в период пандемии, проверки будет вести управление Роспотребнадзора по региону. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона во вторник.

В Алтайском крае, который ежегодно посещают более 2 млн туристов, разрешена работа туробъектов, но лишь при жестком соблюдении санитарных правил, проведение массовых мероприятий с большим количеством людей ограничено. По данным оперштаба региона, за последние сутки в крае выявлен 171 человек с подтвержденным коронавирусом, всего в регионе за время пандемии выявлено 4 709 случаев заболевания.

"Появилась информация о развлекательных мероприятиях с массовым пребыванием людей на туристических базах в Алтайском крае. Первый зампрокурора края Александром Фоминым инициировал в связи с этим внеплановые проверки - их будет проводить управление Роспотребнадзора по региону в отношении трех юрлиц и одного индивидуального предпринимателя", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в прокуратуре, мероприятия с большим количеством людей проходили на турбазах на туристических территориях края, будет дана оценка соблюдению предпринимателями обязательных норм в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях действия в регионе ограничительных мер. Результаты проверок находятся на контроле прокуратуры края и Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.