В Бийске устранили прорыв канализации, стоки которой попадали в реку

БАРНАУЛ, 7 июля. /ТАСС/. Прорыв канализации в наукограде Бийске Алтайского края, стоки которой попали в реку Бию, устранен. МУП "Водоканал" планирует менять коммуникации на месте прорыва, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Бийска.

Ранее газета "Бийский рабочий" сообщила о том, что в Бийске недалеко от Коммунального моста в районе бывшего "Машзавода" в Бию стекает жидкость черного цвета. На фото, опубликованных изданием, видно, что мутное вещество выливается из-под лесистого берега. В мэрии ТАСС сообщили, что произошел прорыв на канализационной системе - специалисты начали оперативно устранять аварию.

"Сотрудники МУП "Водоканал" установили пробку на месте течи - сток в Бию прекращен. Трубы старые, по данным "Водоканала", они были проложены примерно в 1960-х годах - планируется в ближайшее время решить вопрос с их ремонтом, заменой", - сказал собеседник агентства.

Бия - крупная река, протекающая через Алтайский край и Республику Алтай, впадает в одну из крупнейших рек России - Обь. Бийск - второй по величине город в Алтайском крае с население более 200 тыс. человек. Как ранее сообщал ТАСС, прорывы на различных сетях в крае не редкость - износ водо- и теплосетей в регионе составляет 50-70%.