В Новосибирске мошенники похищали деньги у жителей под предлогом оказания платных медуслуг

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Полицейские возбудили дело о мошенничестве в Новосибирске в отношении руководителей медицинской организации, которые похитили деньги у жителей под предлогом оказания платных услуг. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Организация размещалась в одном из торговых центров Новосибирска. Клиентов сообщники находили посредством телефонных звонков на случайные номера, а также путем распространения рекламной продукции. Граждан привлекали возможностью бесплатной высокоточной диагностики состояния организма и существенными льготами при оплате лечения. Пришедших в центр обследовали с применением фитнес-оборудования, а затем им сообщали о необходимости срочного лечения по абонементу стоимостью около 100 тысяч рублей", - сказала она.

По ее словам, в этом же здании работники медицинского центра оформляли на граждан потребительские кредиты, причем со слов клиентов, подписывая договор, они полагали, что это медицинские документы. "Предварительно установлено, что клиентами организации являются не менее 100 граждан в возрасте старше 60 лет. Менеджеры обучали сотрудников различным психологическим приемам, направленным на установление доверительного контакта с клиентами и получение от них максимальной прибыли. Методики общения с гражданами были детально прописаны вплоть до фраз, которые необходимо произносить в той или иной ситуации", - отметила Волк.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве, троим фигурантам - управляющему и двум менеджерам - предъявлено обвинение в совершении преступления.