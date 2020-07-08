Учредители новосибирской клиники сменили директора после конфликта с создавшим ее НИИ

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Совет учредителей клиники Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ННИИТО), у которой ранее возник конфликт с руководством создавшего ее института, досрочно прекратил полномочия директора учреждения Оксаны Шелякиной, занимавшей этот пост больше десяти лет. Новым главой клиники стал полковник медицинской службы запаса, врач высшей категории Андрей Башаров, сообщили ТАСС пресс-служба ННИИТО.
"Сегодня, 8 июля, состоялось собрание учредителей автономной некоммерческой организации "Клиника НИИТО". На собрании было принято единогласное решение о досрочном прекращении полномочий директора АНО Оксаны Викторовны Шелякиной. Также она вышла из состава учредителей организации", - сообщили в пресс-службе института.
Новым руководителем клиники назначен Андрей Русланович Башаров, который с середины июня 2020 года исполнял обязанности директора. Башаров - кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы запаса, врач высшей категории (специализация - "Организация здравоохранения и общественное здоровье"). На должности директора клиники Андрей Башаров будет работать над сохранением коллектива организации и улучшением качества медицинской помощи, сообщили в институте.
О конфликте между институтом и клиникой
Разногласия между ННИИТО и организованной им клиникой появились около полутора лет назад, тогда исполняющий обязанности директора института Андрей Корыткин в открытом письме заявил, что связь между учреждениями ослабевает, и клиника фактически становится самостоятельным учреждением. Бывший директор клиники ННИИТО Оксана Шелякина отмечала, что статус клиники как некоммерческого автономного учреждения не позволяет инициировать ее возврат в состав научно-исследовательского института.
Сотрудники клиники написали открытое письмо о том, что медучреждение находится под угрозой закрытия из-за изъятия медоборудования сотрудниками ФСБ как вещественного доказательства по делу о хищениях в институте. В письме врачи пишут, что в случае изъятия оборудования они не смогут оказывать медицинскую помощь своим пациентам, состояние которых может в любой момент ухудшиться. Кроме этого, по информации сотрудников клиники, учреждение готовится к приему пациентов с коронавирусом и без медицинского оснащения не сможет предоставить 120 коек больным. Руководство института опровергло эту информацию.
Уголовное дело в отношении экс-руководителя ННИИТО Михаила Садового, возглавлявшего учреждение с 2006 года, было возбуждено в 2018 году. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), суд приговорил его к двум с половиной годам колонии. В конце февраля 2020 года Садовой снова был задержан, позднее его отправили под домашний арест по подозрению в хищениях во время проведения госзакупок в институте. Осенью 2019 года учреждение возглавил Андрей Корыткин. В период смены руководства и возбуждения уголовных дел объемы оказания медпомощи институтом значительно снизились. В декабре прошлого года Корыткин заявил, что институт намерен восстановить показатели, упавшие после коррупционного скандала.
О ННИИТО
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна" Министерства здравоохранения России - крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии. В 2012 году на базе ННИИТО был создан первый в России медицинский технопарк, который объединяет производителей высокотехнологичного медицинского оборудования, протезов и имплантов.