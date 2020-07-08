Учредители новосибирской клиники сменили директора после конфликта с создавшим ее НИИ

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Совет учредителей клиники Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ННИИТО), у которой ранее возник конфликт с руководством создавшего ее института, досрочно прекратил полномочия директора учреждения Оксаны Шелякиной, занимавшей этот пост больше десяти лет. Новым главой клиники стал полковник медицинской службы запаса, врач высшей категории Андрей Башаров, сообщили ТАСС пресс-служба ННИИТО.

"Сегодня, 8 июля, состоялось собрание учредителей автономной некоммерческой организации "Клиника НИИТО". На собрании было принято единогласное решение о досрочном прекращении полномочий директора АНО Оксаны Викторовны Шелякиной. Также она вышла из состава учредителей организации", - сообщили в пресс-службе института.

Новым руководителем клиники назначен Андрей Русланович Башаров, который с середины июня 2020 года исполнял обязанности директора. Башаров - кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы запаса, врач высшей категории (специализация - "Организация здравоохранения и общественное здоровье"). На должности директора клиники Андрей Башаров будет работать над сохранением коллектива организации и улучшением качества медицинской помощи, сообщили в институте.

О конфликте между институтом и клиникой

Разногласия между ННИИТО и организованной им клиникой появились около полутора лет назад, тогда исполняющий обязанности директора института Андрей Корыткин в открытом письме заявил, что связь между учреждениями ослабевает, и клиника фактически становится самостоятельным учреждением. Бывший директор клиники ННИИТО Оксана Шелякина отмечала, что статус клиники как некоммерческого автономного учреждения не позволяет инициировать ее возврат в состав научно-исследовательского института.