Обвинительное заключение утвердили против экс-замминистра здравоохранения на Алтае

БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Алтайского края Елены Кравец - ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при поставке лекарств и медицинских изделий для жителей региона. Об этом сообщается на сайте прокуратуры края в четверг.

"Прокурор Алтайского края Александр Руднев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уже бывшего замминистра здравоохранения региона 58-летней Елены Кравец. Она обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено в Центральный районный суд Барнаула", - говорится в сообщении.

В должностные обязанности чиновницы входило обеспечение граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Она участвовала в подготовке и проведении закупок от лица государства в сфере здравоохранения.

Кравец, считает следствие, действовала в интересах компании - поставщика дорогостоящих лекарственных препаратов. Она "определяла его в качестве единственного поставщика без проведения необходимых законных процедур. <...> Информировала предпринимателя о предстоящих аукционах и лично подписывала юридически значимые документы, чем обеспечивала <...> признание его победителем электронных аукционов", - уточняется в сообщении следственного управления СК РФ по Алтайскому краю. В рамках дела было арестовано имущество обвиняемой на сумму более 8 млн рублей. Кравец полностью признала вину.

По версии следствия, Кравец в 2016-2019 годах получила взятку более 2,2 млн рублей в виде дорогостоящего ремонта квартиры и оснащения ее техникой от руководителя юрлица за заключение 132 контрактов с нарушением конкурсных процедур. После получения взятки Кравец задержали оперативные сотрудники УФСБ по Алтайскому краю. Уголовное дело расследовало СУ СК по Алтайскому краю.