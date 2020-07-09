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Экс-замглавы Барнаула приговорили к пяти годам колонии и штрафу за взятку

С января 2018 по июнь 2019 года Александр Алексеенко получил от учредителей компании, которая вела работу по транспортировке сточных вод, частями 1,3 млн рублей
Александр Алексеенко СУ СК РФ По Алтайскому краю
Описание
Александр Алексеенко
© СУ СК РФ По Алтайскому краю

БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель главы администрации Барнаула признан виновным в получении взятки в 1,3 млн рублей и приговорен к 5 годам колонии и штрафу, равному сумме взятки. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Бывший замглавы администрации Барнаула Александр Алексеенко признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе). Алексеенко вину признал в полном объеме. Суд приговорил бывшего чиновника к 5 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что с января 2018 года по июнь 2019 года Алексеенко получил от учредителей компании, которая вела работу по транспортировке сточных вод на территории Барнаула, взятку частями в 1,3 млн рублей. Взятка предназначалась за общее покровительство - беспрепятственное предоставление компании без негативных для нее последствий и с максимальной выгодой осуществлять коммерческую деятельность. Противоправные деяния пресекли оперативные сотрудники УФСБ по региону.

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