Экс-замглавы Барнаула приговорили к пяти годам колонии и штрафу за взятку

БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель главы администрации Барнаула признан виновным в получении взятки в 1,3 млн рублей и приговорен к 5 годам колонии и штрафу, равному сумме взятки. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Бывший замглавы администрации Барнаула Александр Алексеенко признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу представляемого взяткодателями лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, и за общее покровительство по службе). Алексеенко вину признал в полном объеме. Суд приговорил бывшего чиновника к 5 годам в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 1,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что с января 2018 года по июнь 2019 года Алексеенко получил от учредителей компании, которая вела работу по транспортировке сточных вод на территории Барнаула, взятку частями в 1,3 млн рублей. Взятка предназначалась за общее покровительство - беспрепятственное предоставление компании без негативных для нее последствий и с максимальной выгодой осуществлять коммерческую деятельность. Противоправные деяния пресекли оперативные сотрудники УФСБ по региону.