Режим ограничений из-за коронавируса в Красноярском крае продлили до 9 августа

"В Красноярском крае режим ограничений в работе предприятий и организаций продлен до 9 августа включительно. Решение принято с учетом текущей ситуации с распространением в регионе коронавирусной инфекции, федеральных нормативов и рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора", - сообщили в пресс-службе.

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Красноярского края продлили режим ограничений из-за коронавируса до 9 августа. Об этом в четверг сообщила пресс-службе правительства Красноярского края.

Там добавили, что до 9 августа в крае приостановлена деятельность организаций отдыха и оздоровления детей, в то же время продлена работа дежурных групп детских садов. До этого же срока приостановлена работа торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, саун, бань и иных подобных объектов.

В соответствии с поправками в указе с 10 июля разрешается работать летним открытым площадкам при стационарных предприятиях общественного питания - кафе, ресторанах, барах, столовых. Обязательным условием работы является соблюдение ими санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Сейчас обязательной самоизоляции в крае нет, но действуют рекомендации гражданам не покидать место проживания без средств защиты. Обязательным осталось соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте и магазинах.

В регионе зарегистрировано почти 10 тыс. случаев коронавирусной инфекции.