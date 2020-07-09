{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Режим ограничений из-за коронавируса в Красноярском крае продлили до 9 августа

При этом с 10 июля разрешается работать летним открытым площадкам при стационарных предприятиях общественного питания - кафе, ресторанах, барах, столовых
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Власти Красноярского края продлили режим ограничений из-за коронавируса до 9 августа. Об этом в четверг сообщила пресс-службе правительства Красноярского края.

"В Красноярском крае режим ограничений в работе предприятий и организаций продлен до 9 августа включительно. Решение принято с учетом текущей ситуации с распространением в регионе коронавирусной инфекции, федеральных нормативов и рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора", - сообщили в пресс-службе.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Там добавили, что до 9 августа в крае приостановлена деятельность организаций отдыха и оздоровления детей, в то же время продлена работа дежурных групп детских садов. До этого же срока приостановлена работа торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов, саун, бань и иных подобных объектов.

В соответствии с поправками в указе с 10 июля разрешается работать летним открытым площадкам при стационарных предприятиях общественного питания - кафе, ресторанах, барах, столовых. Обязательным условием работы является соблюдение ими санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

Сейчас обязательной самоизоляции в крае нет, но действуют рекомендации гражданам не покидать место проживания без средств защиты. Обязательным осталось соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте и магазинах.

В регионе зарегистрировано почти 10 тыс. случаев коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
Экс-замглавы Барнаула приговорили к пяти годам колонии и штрафу за взятку
С января 2018 по июнь 2019 года Александр Алексеенко получил от учредителей компании, которая вела работу по транспортировке сточных вод, частями 1,3 млн рублей
Читать полностью