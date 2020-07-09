В Алтайском крае вновь зафиксировали случаи гибели пчел от обработки полей химикатами

БАРНАУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Пчеловоды Алтайского края, как и в прошлом году фиксируют гибель пчел, обитающих рядом с полями рапса, которые обрабатывают химикатами. Об этом ТАСС в четверг сообщил директор руководитель краевого кооператива "Алтай - медовый край" Юрий Богуславский.

В 2019 году в ряде регионов страны была зафиксированы случаи гибели пчел, основной причиной которой, по оценке Минсельхоза, стало несоблюдение аграриями норм применения пестицидов, несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей. В частности, в Алтайском крае в прошлом году пчеловодам, у которых погибли пчелы, было выплачено 9 млн рублей из бюджета.

"Потрава пчел есть, хотя гораздо меньше, чем в прошлом году. Минсельхоз края принял ситуацию к сведению и помогает. Учатся взаимодействовать фермеры и пчеловоды, чтобы одни предупреждали других о плановых обработках рапсовых полей. На сегодня известно о точечных ситуациях гибели пчел в Троицком, Косихинском, Мамонтовском, Тюменцевском и Целинном районах", - сказал Богуславский.

Как сообщили ТАСС в Минсельхозе края, информацию о потраве пчел им предоставили районные органы управления АПК семи районов - они информируют как об обращениях пчеловодов, так и о результатах работы районных комиссий. Богуславский напомнил, что Минсельхоз края создал приложение, куда входят несколько сотен предприятий края, собирается банк данных о посевах и времени обработки полей - нужно лишь зарегистрироваться и отслеживать информацию, однако из-за консерватизма не все владельцы пасек пользуются им. Он отметил, что химикаты против вредных бабочек и жуков убивают и пчел. Есть биопрепараты, которые для пчел безвредны, но они в два раза дороже.

"У многих стационарные пасеки годами стоят на одном месте и начинаются прения с фермерами: "Ты посей в другом месте, у меня стационарная пасека". Решаем вопросы такие на уровне договоров и разговоров (с фермерами - прим. ТАСС), привлекаем администрацию. Фермеры сеют рапс, потому что хотят заработать, но мы тоже хотим заработать", - пояснил Богуславский.

Гибель пчел в этом году зафиксирована и в Новосибирской области. Ранее на сайте СУ СК РФ по Новосибирской области сообщалось, что следователи проводят доследственную проверку по сообщению СМИ о массовой гибели пчел в селе Новотырышкино, где по словам местных жителей, гибель пчел произошла в результате отравления химикатами, которыми обрабатывали рапсовые поля и не предупреждали о датах обработки. Как сообщил на сессии регионального парламента в четверг министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, проводятся исследования на наличие в пчелином подморе остатков пестицидов - при их обнаружении претензии будут предъявлены к организациям, проводившим агрохимические работы.