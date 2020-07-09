Депутаты Заксобрания отменили ограничения на продажу алкоголя в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края отменило ограничения на продажу алкоголя в регионе, введенное во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента в четверг.

2 апреля, с начала введения режима самоизоляции в крае, в регионе было введено ограничение на продажу алкоголя. Его разрешалось реализовывать с 10 до 18 часов, тогда как до этого торговля спиртными напитками была разрешена с 8 утра и до 23 часов вечера.