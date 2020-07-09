Депутаты Заксобрания отменили ограничения на продажу алкоголя в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края отменило ограничения на продажу алкоголя в регионе, введенное во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента в четверг.
2 апреля, с начала введения режима самоизоляции в крае, в регионе было введено ограничение на продажу алкоголя. Его разрешалось реализовывать с 10 до 18 часов, тогда как до этого торговля спиртными напитками была разрешена с 8 утра и до 23 часов вечера.
"На сессии в двух чтениях приняли закон "О признании утратившей силу статьи 3.3. Закона края "Об отдельных вопросах государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (именно этой статьей вводились ограничения на продажу алкоголя с 10 до 18 часов - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе губернатора края Александра Усса, решение краевого парламента подпишет глава региона, а на следующий день после его публикации веденные ограничения будут отменены.
4 июня власти региона отменили электронные пропуска, введенные для предотвращения распространения коронавируса, тем самым сняв режим самоизоляции, действовавший в крае с начала апреля. Сейчас в регионе действует режим повышенной готовности. Регион находится на первом этапе снятия ограничений. В крае зарегистрировано почти 10 тыс. случаев коронавирусной инфекции.