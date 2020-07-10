Томский губернатор продлил режим самоизоляции в регионе до 1 августа

Режим самоизоляции в Томской области начал действовать с 31 марта, были закрыты все развлекательные учреждения, предприятия общественного питания. Граждане, прибывшие из-за границы, обязаны пройти двухнедельный карантин. С 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона, а с 18 мая ввели обязательный масочный режим. Режим неоднократно продлялся, в последний раз - до 10 июля.

ТОМСК, 10 июля. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим самоизоляции в регионе в связи с пандемией коронавируса до 1 августа. Все введенные ранее ограничения сохраняются, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации региона.

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Томске и в регионе в целом такова, что мы не можем снять режим ограничений и открыть полностью сферу услуг. Режим продлен до 1 августа. Действуют все введенные ранее ограничения, до 1 августа мы не сможем проводить никаких массовых мероприятий. <…> Каждый день штаб получает информацию о десятках новых случаев заражения. Причем сегодня это не завозные случаи, а семейные и бытовые очаги", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Также сообщается, что глава региона дал поручение департаменту потребительского рынка и департаменту по молодежной политике, физкультуре и спорту "находиться на низком старте", чтобы учреждения этих сфер были готовы открыться, как только позволит эпидситуация.

"Если эпидобстановка будет стабильной, мы примем решение сначала открыть летние веранды и автошколы, а затем - спорткомплексы и фитнес-клубы. Но собственники этих учреждений должны взять на себя ответственность в письменном виде и быть полностью готовы работать в новых условиях, с жестким соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - приводятся слова Жвачкина.

По последним данным регионального оперативного штаба на 9 июля, в Томской области был зарегистрирован 2 771 случай заражения коронавирусом (54 из них - за последние сутки), 1 571 человек выздоровел, 22 умерли.