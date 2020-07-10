В Алтайском крае официально открылись пляжи

ТАСС, 10 июля. Власти Алтайского края, где сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, разрешили работу пляжей в регионе. Решение позволит обеспечить безопасность жителей края, которые нередко используют для купания несанкционированные места, подвергая свои жизни риску, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Допускается начало работы пляжей, которые имеют санитарно-эпидемиологические заключения о состоянии их территорий и пригодности поверхностных вод для купания. Такое решение обусловлено необходимостью обеспечения безопасности жителей края, которые нередко используют для купания несанкционированные места, подвергая свои жизни риску", - говорится в сообщении.

Кроме работы пляжей, в регионе также разрешается возобновить занятия спортсменам, которые входят в сборные команд региона. Также в список разрешенных видов деятельности добавлена торговля непродовольственными товарами в нестационарных объектах и на рынках.

В Алтайском крае за сутки выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся превышает 5 тыс. человек. В июле в регионе было зафиксировано несколько крупных вспышек распространения коронавируса, в том числе в интернате для престарелых и общежитии студенческого стройотряда. В крае продолжает действовать масочный режим при посещении общественных мест, предприятиям и организациям запрещено обслуживать посетителей без масок, действует запрет на проведение массовых мероприятий.