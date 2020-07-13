В Новосибирской области возобновят работу торговые центры и дельфинарий

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников снял ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с работы магазинов, располагающихся в торговых центрах, а также дельфинария. Об этом он сообщил в ходе оперативного совещания регионального правительства в понедельник.

"Предлагаю сегодня принять решение о возобновлении торговли непродовольственными товарами во всех магазинах, в том числе в ТРЦ. При этом с обязательным запретом проведения в торгово-развлекательных центрах массовых мероприятий, недопущение открытия ресторанных двориков, фудкортов, мест развлечения детей, кинотеатров и так далее", - сказал Травников.

Губернатор подчеркнул, что разрешение на работу торговых центров завершает возобновление работы всей сферы торговли в регионе после ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Кроме магазинов, с 13 июля в Новосибирске открывает свои двери для посетителей дельфинарий.

Запрет на проведение массовых мероприятий в Новосибирской области, где зарегистрировано более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом, установлен до 1 августа. Однако в регионе начали действовать послабления: были разрешены занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, прогулки, посещение кладбищ и продовольственных рынков. С 8 июня смогли возобновить работу непродовольственные магазины площадью не более 400 кв. м, имеющие отдельный вход с улицы. С 22 июня на территории региона разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом. С 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк. Работа заведений общепита на открытых верандах была разрешена 6 июля.