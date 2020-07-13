Власти Новосибирской области подготовят новые предложения по продвижению в рейтинге АСИ

НОВОСИБИРСК, 13 июля. /ТАСС/. Министерство экономического развития Новосибирской области подготовит дополнительные предложения для продвижения области в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ). По результатам 2019 года Новосибирская область вошла в топ-20 рейтинга, оставаясь на 19-м месте уже третий год подряд, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания правительства региона в понедельник.

"Есть чувство легкого неудовлетворения, потому что три года оставаться на одном и том же месте уже надоело, поэтому нужно настроиться на то, что в этом году нам нужно будет "бежать" настолько быстро, чтобы по итогам 2020 года мы все-таки в таблице Агентства стратегических инициатив поднялись на несколько пунктов, а министра экономического развития я попрошу подготовить дополнительные предложения, что мы должны сделать, по каким показателям, по каким направлениям для того, чтобы обеспечить положительную динамику", - сказал губернатор.

Травников отметил, что уже три года Новосибирская область успешно остается на 19-м месте рейтинга АСИ, оставаясь единственным регионом Сибирского федерального округа (СФО) в топ-20. "Также нас радует статистика по приросту инвестиционных предложений. У нас в прошлом году был высокий относительный прирост, рекордный по процентам за последние годы. Абсолютная цифра также для нас рекордная - почти 300 млрд рублей", - пояснил глава региона.

По данным Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области, за 2019 год объем привлеченных средств был увеличен в три раза. Самыми крупными инвестпроектами стали строительство завода по производству соленых закусок PepsiСo, создание транспортно-логистического центра "Сибирский" и строительство производственно-логистического комплекса группы компаний "Алютех". Министр экономического развития региона Лев Решетников сообщал ранее, что в 2020 году область намерена сохранить объемы привлекаемых инвестиций на уровне прошлого года, сделав упор на реализацию проектов в сфере АПК.

На прошлой неделе на заседании набсовета АСИ был представлен Национальный рейтинг состояния инвестклимата в российских регионах. АСИ готовит его ежегодно совместно с деловыми объединениями. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.