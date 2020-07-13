Полиция изъяла более 25 тонн спирта в Иркутской области

ТАСС, 13 июля. Полиция пресекла незаконный канал поставки этилового спирта в Иркутскую область, изъято более 25 тонн спирта. Об этом сообщается в понедельник на сайте Главного управления МВД по региону.

"В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники <...> МВД России по Иркутской области выявили и пресекли крупный канал поставки нелегального спирта в регион. <...> Всего из незаконного оборота изъято более 5 тысяч бутылок общим объемом свыше 25 тонн", - говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов установили грузополучателя, в его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в особо крупном размере"), уточняется в сообщении. Максимальное наказание - лишение свободы на 5 лет.