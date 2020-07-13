В трех районах Приангарья готовы снять режим ЧС в связи с улучшением лесопожарной ситуации

ИРКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный в трех районах Иркутской области из-за лесных пожаров, планируется снять во вторник в связи со стабилизацией ситуации. Об этом в понедельник сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы завтра планируем его (режим ЧС - прим. ТАСС) уже снять", - сказал Кобзев.

Он отметил, что лесопожарная обстановка в регионе находится под контролем.

По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов на вечер понедельника, в Приангарье зарегистрировано 30 лесных пожаров на площади 26,3 тыс. га. Утром лес горел на площади 32,4 тыс. га.

За выходные площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась почти на 22 тыс. га. 9 июля был снят режим ЧС регионального характера, который вводился с 3 июля.