Новый лесопожарный центр в Красноярском крае может стать федеральным

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Новый лесопожарный центр, который планируется создать на севере Красноярского края для усиления борьбы с лесными пожарами, может получить федеральное значение. Об этом сообщил во вторник по видеосвязи в пресс-центре ТАСС первый замминистра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в августе 2019 года предложил разместить на севере региона лесопожарный центр. Проблема тушения лесных пожаров прошлым летом обострилась, из-за охваченных огнем больших площадей вводились специальные режимы, ограничивающие выбросы предприятий и предполагающие сокращение времени пребывания людей на улице. Создание лесопожарного центра оценивается в 5 млрд рублей.

"По информации, которую нам направляет Рослесхоз, в настоящее время правительством рассматривается вопрос создания данного центра на территории Красноярского края. Исходя из той информации, которая доводится до субъекта [федерации], это все-таки будет центр федерального значения, <...> так как центр будет обслуживать как минимум две, а то и три территории, включая Якутию", - сказал Большаков.

По его информации, вопрос создания центра находится в высокой степени проработки. "Думаю, что этот вопрос будет разрешен уже в следующем году, и это окажет большое влияние и изменит ситуацию с лесными пожарами на северных территориях", - отметил замминистра.

В прошлом году с начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано около 2 тыс. лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. В основном пожары действовали на севере. В текущем году с начала пожароопасного сезона в крае произошло более 1,1 тыс. пожаров на общей площади 269 тыс. га (на 48% меньше, чем в аналогичный период 2019 года). В лесах региона действует режим ЧС.