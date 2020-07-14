Омский кадетский корпус отменил набор в 2020 году из-за аварийного состояния здания

ОМСК, 14 июля. /ТАСС/. Старейшее военное учебное заведение за Уралом Омский кадетский военный корпус отменил прием обучающихся в 2020 году из-за аварийного состояния здания. Об этом сообщили во вторник ТАСС в администрации учебного учреждения.

"В связи с тем, что здание признано аварийными, принято решение набор в этом году не проводить", - сказали в кадетском корпусе.

Уже проходящие обучение кадеты проведут следующий учебный год в Кемеровском и Ставропольском президентских кадетских училищах.

Омский кадетский военный корпус ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года. С 14 мая 2014 года - Федеральное казенное общеобразовательное учреждение "Омский кадетский военный корпус Минобороны РФ". Учебный процесс здесь построен с использованием передового российского и мирового опыта. При обучении используются современные образовательные технологии.