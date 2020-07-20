Вспышку коронавируса зафиксировали еще на одном месторождении в Томской области

Это уже не первый очаг на месторождении в регионе. В минувшую среду заражение новой коронавирусной инфекцией выявлено у 50 из 300 вахтовиков, работающих на газоконденсатном Мыльджинском месторождении в Каргасокском районе, пять человек были доставлены в Томск на вертолетах санавиации.

ТОМСК, 20 июля. /ТАСС/. Очаг коронавируса зафиксирован на территории Казанского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) "Томскгазпрома" в Парабельском районе Томской области. Инфекция подтверждена у 60 вахтовиков, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации Томской области.

"Вспышка коронавирусной инфекции выявлена на территории Казанского нефтегазоконденсатного месторождения в Парабельском районе. Коронавирусная инфекция на данный момент подтверждена у 60 вахтовиков", - сказала собеседница агентства. Общее число вахтовков на месторождении она не уточнила.

Казанское НГКМ находится в 325 км к северо-западу от Томска. Месторождение открыто в 1967 г. В августе 2000 года лицензия на право пользования недрами Казанского лицензионного участка была получена ОАО "Томскгазпром" (дочерняя компания ОАО "Востокгазпром").

По данным регионального оперативного штаба на 20 июля, коронавирусной инфекцией в Томской области заразились 3 493 человека, в том числе 58 - за минувшие сутки. Выздоровели 1 968 человека, умерли - 26.