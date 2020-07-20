В Томской области сняли ограничение на работу летних веранд кафе

ТОМСК, 20 июля. /ТАСС/. Власти Томской области ослабили ограничения, введенные из-за коронавируса, и разрешили ряду заведений общепита в регионе открыть летние веранды с 21 июля. При этом, кафе и рестораны должны будут перед открытием пройти проверку оперштаба региона и соблюдать правила эпидбезопасности, в частности, обеспечивать клиентов антисептиками и одноразовыми меню, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в Томской области начал действовать с 31 марта, были закрыты все развлекательные учреждения, предприятия общественного питания, запрещены все массовые мероприятия. Граждане, прибывшие из-за границы, обязаны пройти двухнедельный карантин. С 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона, а с 18 мая ввели обязательный масочный режим. Из-за эпидобстановки режим неоднократно продлевался, в последний раз - до 1 августа.

"Региональный оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции принял решение разрешить работу в Томске летних веранд учреждений общественного питания, которые соответствуют установленным рекомендациям. Завтра, 21 июля, в Томске открывается 31 предприятие, которое прошло оценку готовности начать работу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работники данных учреждений обязаны будут носить средства индивидуальной защиты, организовать условия для обработки рук антисептиками, подавать одноразовое меню и расставить столы на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Нарушители данных требований вновь прекратят работу. Открытие остальных заведений общепита будет зависеть от эпидситуации в регионе.

По данным регионального оперштаба на 20 июля, коронавирусной инфекцией в Томской области заразились 3 493 человека, в том числе, 58 человек за минувшие сутки. Выздоровели 1 968, умерли 26 пациентов.