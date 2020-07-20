Треть туристических баз в Горном Алтае получила разрешение на работу

ТАСС, 20 июля. Разрешение работать во время пандемии при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований получили чуть более трети туристических баз в Республике Алтай - 118 из 388. Остальным пока только предстоит, если они планируют начать работать, привести свои объекты в соответствие с требованиями, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону в понедельник.

"Чтобы продолжить работать, турбазы и гостиницы <...> должны создать безопасные условия для потребителей в условиях сохраняющегося неблагополучия по коронавирусной инфекции. Руководители туробъектов должны подать уведомления в управление Роспотребнадзора о начале работы, к которому нужно приложить план мероприятий по соблюдению противоэпидемического режима. На 20 июля из 388 объектов туризма только 118 получили разрешение на возобновление деятельности, порядка 12 объектов смогли получить согласование на работу со второй и с третьей попытки", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что отдых на объектах, не получивших согласование Роспотребнадзора, не гарантирует безопасность. В случае выявления коронавируса среди персонала или отдыхающих на предприятии должны быть предусмотрены условия для обсерватора, контактные отдыхающие будут вынуждены находится 14 дней на карантине. Проживание и питание лиц, вынужденных находиться на карантине, ляжет на плечи руководителя туристического объекта.

Ограничения, введенные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на работу турбаз и других объектов размещения в Республике Алтай, были сняты 3 июля. Алтай - туристический регион, который ежегодно посещают не менее 2 млн туристов. На 20 июля, по данным оперштаба региона, выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего за время пандемии - 1 304 случая.