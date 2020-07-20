В Омской области продлили режим повышенной готовности до 4 августа

ОМСК, 20 июля. /ТАСС/. Штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области продлил режим повышенной готовности до 4 августа, а масочный режим - до 1 сентября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Штабом принято решение продлить режим повышенной готовности еще на две недели, а масочный режим - до 1 сентября. Учитывая уровень заболеваемости в регионе, решили не вводить новых послаблений для бизнеса и не переходить к третьему этапу снятия ограничений. При этом удалось сохранить уже принятые ранее решения по послаблениям", - сказали в пресс-службе.

В Омской области за прошедшие сутки зарегистрировано 108 случаев заболевания, общее число инфицированных увеличилось до 5 503 человек. 3 216 больных вылечились, 52 человека умерли. В регионе, где живут более 1,9 млн человек, с 12 июня рестораны и кафе открыли летние веранды и террасы, небольшие отели, гостиницы и базы отдыха с фондом до 20 номеров начали принимать местных жителей, которые получили возможность отправиться в туры по региону. 22 июня начали работать детские сады, а с 6 июля открылись фитнес-клубы и пришкольные детские лагеря.