В Тулуне ввели в строй первые дома для пострадавших от паводка 2019 года

ИРКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Первые многоквартирные дома для пострадавших в результате прошлогоднего паводка сданы в эксплуатацию в городе Тулуне Иркутской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Тулуне сданы в эксплуатацию первые многоквартирные дома для людей, пострадавших от наводнения. Торжественная церемония состоялась 21 июля в микрорайоне Угольщиков. Ключи от квартир получили 66 семей. Завершено благоустройство территории, установлена детская площадка, высажены растения", - говорится в сообщении.

В строй введены три дома на 22 квартиры каждый. В микрорайоне Угольщиков продолжается строительство шести восьмиэтажных домов на 496 квартир. Их получат не только семьи, лишившиеся жилья во время паводка, но и горожане, чьи усадьбы регулярно подтапливает дождевыми водами. В микрорайоне Березовая Роща сейчас строят 149 индивидуальных домов.

Ввод в эксплуатацию первых жилых домов для пострадавших от наводнения в Тулуне неоднократно откладывался. В январе должны были начать передавать жителям первые индивидуальные дома в микрорайоне Березовая роща. Сроком ввода первых многоквартирных домов изначально был март. Министерство строительства, дорожного хозяйства региона объяснило перенос сроков тем, что подрядчики не исполнили условия контрактов и применили строительные материалы и оборудование, не соответствующие проектной документации, что потребовало повторного прохождения государственной экспертизы.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун.