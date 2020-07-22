Запуск туристического маршрута "Золотое кольцо Сибири" перенесли на сентябрь

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Первая туристическая группа может отправится по маршруту "Золотое кольцо Сибири", который охватит больше десяти регионов, в сентябре 2020 года. Ранее запуск маршрута планировался в июле, однако из-за ограничений авиасообщения, связанного с пандемией коронавируса, туристы из других стран не могут присоединиться к путешествию, сообщила ТАСС координатор проекта, член федеральной комиссии Русского географического общества (РГО) по развитию туризма Юлия Калюжная.

"На сегодняшний момент не все регионы [через которые проходит маршрут] сейчас открыты. Члены запланированной туристической группы, сотрудники "Лаборатории Касперского", они сейчас думают, потому что менеджеры, которые должны были быть премированы путевкой по "Золотому кольцу Сибири", работают вне России. К сожалению, они не могут вылететь. Возможно, что мы сможем открыться в сентябре, если все получится как запланировали, мы тогда отправимся торжественно в сентябре", - сообщила Калюжная.

Она добавила, что один из районов Республики Горный Алтай, Кош-Агачский, куда авиарейсы прекращены из-за сложной эпидситуации, сейчас закрыт для посещения, что также не позволяет запустить туристический маршрут в июле. Кроме Республики Алтай, в него входят десять регионов Сибирского федерального округа, а также часть территории Бурятии. По словам Калюжной, экскурсионная часть маршрута, путешествие по которому займет 16 дней, включает в себя много интерактива с погружением в историю Сибири. Для передвижения туристическая группа будет пользоваться сразу несколькими видами транспорта, в частности, маршрут включает три межрегиональных авиаперелета, три железнодорожных переезда, передвижение на автомобиле, а также на катере.

Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития Новосибирской области, на территории региона туристы проведут два дня. В первый день планируется посещение городских достопримечательностей. Во второй день туристы отправятся в районы области, где посетят место возникновения родника "Святой источник" в поселке Ложок в 70 км от Новосибирска, а также Музейно-туристический комплекс "Сузун-завод. Монетный двор", где в 1766-1847 годах чеканились особые медные монеты, использовавшиеся исключительно для обращения в Сибири. Также в маршрут включены туристические объекты Алтая, горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, омский заповедник "Птичья гавань", озеро Байкал и другие.

"Золотое кольцо Сибири" - проект всесибирского туристического маршрута, разработанный томским отделение РГО. Суть проекта в том, чтобы соединить все регионы Сибирского федерального округа единым обзорным туристским маршрутом, который позволит получить цельное представление о Сибири. Максимальная длина маршрута - 10 тыс. км. Путешествие проходит на наземном и воздушном транспорте, для туристов предусмотрены гостиницы.

Проект "Золотое кольцо Сибири" был инициирован комиссией РГО по развитию туризма в 2016 году, в 2018 году он был поддержан Фондом президентских грантов. С января 2018 года реализуется межрегиональный грантовый проект "Образовательный туризм как инструмент патриотического воспитания и социальной адаптации российской молодежи".