На Алтае в этом году в девять раз выросло число 100-балльников ЕГЭ по литературе

БАРНАУЛ, 22 июля. /ТАСС/. В девять раз больше школьников Алтайского края сдали ЕГЭ по литературе на 100 баллов, их число по сравнению с прошлым годом возросло с двух до 19 человек. Это связано с тем, что молодые люди получили аттестаты заранее и могли сосредоточиться на профильных предметах для поступления в вузы и средние специальные учебные заведения, сообщили ТАСС в Минобрнауки региона.

"В прошлом году у нас было два человека, сдавших ЕГЭ по литературе на 100 баллов, а в этом уже 19. Это объясняется тем, что у детей была возможность не распыляться на другие предметы, а готовиться целенаправленно - они после получения аттестатов 1,5 месяца занимались подготовкой двух экзаменов, например, русского и литературы. Можно было очень много читать в это время", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отмечают, что больше стало и 100-балльных результатов по другим предметам, результаты по которым уже известны. Так, экзамен по информатике и ИКТ на 100 баллов сдали семь человек в этом году против шести в прошлом, по географии - трое против одного. По данным мэрии регионального центра - Барнаула, по итогам сдачи географии, литературы и информатики в городе 14 выпускников получили наивысший балл: по географии - один человек, как и в прошлом году, по литературе - семь человек (в 2019 году ни одного), по информатике - шесть против троих в 2019 году.

В Минобрнауки края отмечают, что сложность заданий ЕГЭ в этом году находится на уровне прошлого года.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Всего на участие в экзаменах зарегистрировано около 714 тыс. человек. Экзамены в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы.