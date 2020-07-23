Экспедиция СО РАН на севере Красноярского края может получить постоянный статус

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Большая научная экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), которая впервые за последние годы начнет работать на Таймыре на севере Красноярского края, в 2021 году может получить статус постоянно действующей. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель экспедиционного отряда Николай Юркевич.

Экспедиция начинается 27 июля, в ее состав войдут ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН, которые изучат масштабные изменения, происходившие в регионе. До конца августа ученым предстоит обследовать не только окрестности Норильска, но и бассейны рек Пясина (вплоть до впадения в Карское море), Амбарная, Далдыкан, озер Лама и Пясино.

"Поскольку мы будем разрабатывать комплекс мероприятий и рекомендаций по хозяйствованию этой территорией, то естественно, что одной экспедицией обойтись никак не получится. Раз СО РАН будет разрабатывать конкретные рекомендации по изменению принципов хозяйствования в Арктике, то и нужно будет и надзор над этим <...> корректировать <...>. Отсюда и диктуется необходимость какого-то постоянного присутствия. В каком это будет формате, говорить рано, пока еще нет и предварительных результатов <...>. Я думаю, что такое решение будет принято в начале 2021 года", - сказал Юркевич.

Комплексный полевой отряд экспедиции численностью 26 человек разбит на специализированные группы: по наземным экосистемам, гидробиологии, донным осадкам, био- и зооразнообразию и многолетнемерзлым грунтам.

"Оценка последствий антропогенного воздействия на территориях вокруг Норильска и экологический прогноз на будущее крайне важны, но не являются конечными целями экспедиции. Ее миссия - выработать обоснованный комплекс рекомендаций по долговременному природосберегающему обращению с ресурсами Арктики в адрес не только "Норникеля", но и других корпораций и компаний, органов государственного управления и регулирования. Поэтому сегодня рассматривается сценарий перевода экспедиции в режим постоянно действующей", - привели в пресс-службе СО РАН слова научного руководителя Большой Норильской экспедиции, председателя СО РАН Валентина Пармона.

Большая научная экспедиция пройдет по приглашению "Норникеля". По словам президента компании Владимира Потанина, для реализации масштабных планов освоения Арктики важно знать, какие геологические и биохимические процессы стали следствием климатических и антропогенных изменений.

Об аварии

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии в почти 148 млрд рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, однако подтвердил обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.