Эксперт считает, что ситуация с коронавирусом в Приангарье сдерживает турпоток на Байкал

По данным агентства по туризму Иркутской области, до пандемии поток туристов в регион и в частности на озеро Байкал, куда обычно едут более 90% путешественников, ежегодно рос на 3-4%. В 2019 году регион посетили свыше 1,7 млн туристов, в том числе почти 368 тыс. иностранных. При этом много путешественников приезжают на Байкал самостоятельно, отдыхают в палатках или останавливаются в усадьбах жителей побережья, учет таких туристов не ведется. Статистики турпотока за шесть месяцев 2020 года пока нет.

ИРКУТСК, 23 июля. /ТАСС/. Рост числа заразившихся новым коронавирусом в Иркутской области сдерживает поток туристов на озеро Байкал, несмотря на то, что власти почти месяц назад разрешили турбазам открыться при условии соблюдения требований безопасности. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма Игорь Коваленко.

"Не все люди готовы сейчас, зная, что у нас увеличивается число заболевших, ехать [на Байкал]. Нам звонят, спрашивают, какова ситуация. Мы объясняем, что в крупных населенных пунктах, в областном центре заболевших достаточно много, но на Байкале есть возможность отдыхать там, где нет заболевших, тот же Ольхонский район. Объясняем, но все равно не все принимают решение о путешествии, откладывают", - сказал Коваленко.

Он отметил, что туристического потока на Байкал сейчас практически нет. Есть единичные случаи бронирования туров. "У туристических компаний сейчас объемов никаких нет, преобладающее большинство турагентов вообще без работы. Поэтому ожидания [от сезона] очень печальные", - отметил Коваленко.

Председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева сообщила ТАСС, что у коллективных средств размещения глубина тех броней, которые сейчас есть, это середина августа. "После середины августа люди будут ориентироваться по погоде", - сказала она.

В регионе до сих пор под запретом экскурсионные и круизные программы. По словам Григорьевой, дать корректную оценку того, насколько по сравнению с прошлыми сезонами упал турпоток, пока сложно, так как турбазы с гостевыми домами этим летом работают в других условиях - они ограничены в приеме туристов. "Разрешено работать только турбазам с домиками с отдельным входом. Даже если кто-то и работает, то трудно оценить турпоток, потому что само средство размещения не работает с полным номерным фондом", - отметила эксперт.

Условия работы

По данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения нового коронавируса, в Иркутской области подтверждено 12 323 случая заражения. За сутки число заразившихся увеличилось на 171 человека. За время пандемии 8 352 человека выздоровели, 103 умерли. Приангарье остается на первом месте в Сибирском федеральном округе по числу случаев заражения.

Власти Иркутской области 26 июня разрешили открыться гостиницам и турбазам, которые могут обеспечить безопасные условия для гостей. Возобновить работу могут турбазы с отдельно стоящими домиками, а также гостиницы при условии загрузки не более 50%. На турбазах должна быть организована доставка питания в номер. Такие требования могут выполнить менее 40% коллективных средств размещения.

Предпринимателям, готовым возобновить работу, необходимо подать уведомление в агентство по туризму Иркутской области. По поступающим уведомлениям агентство проверяет гостиницы и турбазы на предмет соблюдения требований безопасности. В частности, проведено ли тестирование персонала, проводится ли дезинфекция помещений. На основе получаемой информации для туристов формируется реестр безопасных средств размещения. С ним можно ознакомиться на сайте агентства.

Работа гостиниц и турбаз в Иркутской области была приостановлена с конца марта в связи с распространением нового коронавируса. В конце мая власти региона давали прогноз, что туристический поток в 2020 году в связи с пандемией будет ниже прошлогоднего примерно на 30%, если авиасообщение между Россией и другими странами возобновится к августу, и на 46%, если оно не возобновится до конца лета. Григорьева в конце апреля сообщала ТАСС, что летом - в пик сезона - турпоток на озеро Байкал в Иркутской области при оптимистичном сценарии может быть на 50-60% ниже по сравнению с показателем прошлого лета. Речь идет о туристах, которые останавливаются в коллективных средствах размещения.